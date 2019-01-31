В Госдуму внесен законопроект об конфискации имущества при незаконном пересечении границы РФ

15:51, 02 февраля 2019, ПАИ

Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин разработал законопроект о применении конфискации имущества как меры уголовно-правового характера в случае незаконного пересечения государственной границы страны.

Как сообщает RT, в пояснительной записке к законопроекту указано, что принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица является «единственным видом правовой санкции, законодательное закрепление и применение которой прямо предписано международным правом как обязанность государства».

«В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идёт в основном лишь об имуществе, полученном осуждённым в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Новый законопроект же предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за незаконное пересечение границ. Речь идёт об использовании самоходного плавающего транспортного средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда», — отметил Шерин.

Данная норма, по словам депутата, необходима, так как зачастую такое преступление совершается с использованием тех средств передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

«Законопроект не противоречит положениям заключённых международных договоров Российской Федерации, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. Принятие законопроекта не влияет на достижение целей государственных программ России», — подчеркнул Шерин.

Законопроект отправлен на заключение в Верховный суд России и Правительство для последующего внесения на рассмотрение нижней палатой российского парламента.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую государственную границу и вошли в территориальные воды страны, после чего были задержаны.