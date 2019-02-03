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Общество

Телефон с защитой от прослушки начали продавать в России

В России начались массовые продажи телефона с криптозащитой «Круиз-К», который невозможно взломать или прослушать. Его стоимость составит порядка 85 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество — от одной штуки», — сказали в пресс-службе.

В «Ростехе» пояснили, что на данном аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки: сильно урезанная в целях информационной безопасности.

«О технических подробностях рассказать не можем, так как информация носит закрытый характер. Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна «Автоматика» аппарат невозможно взломать и прослушать», — добавили в «Ростехе».

Ранее в концерне «Автоматика» сообщали, что владелец такого телефона может быть «абсолютно спокоен» за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до одной тысячи единиц. «Круиз-К» имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

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