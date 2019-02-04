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Общество

Масленица в Псковской области вошла в топ-10 путешествий

Масленица в Псковской области вошла в топ-10 путешествий, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта. Главные мероприятия Масленицы состоятся в выходные 9 и 10 марта.

В первую десятку городов и регионов для путешествий и туров на Масленицу, популярных у туристов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Подмосковье, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край и Костромская область.

В Псковскую область на Масленицу приезжают в Псков, Изборск и Пушкинские горы, где пройдут масленичные ярмарки, народные гуляния, театрализованные представления и зимние забавы.

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