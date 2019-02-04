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Общество

Kia Ceed, бани, дома и мусор горели в Псковской области 2-3 февраля

3 февраля в 4:15 в Великих Луках на улице Вокзальной загорелся автомобиль Kia Ceed, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области. Выгорела передняя часть автомобиля, огонь повредил салон. Предположительная причина пожара – поджог.

В тот же день в 18:49 горело бесхозное строение на улице Гдовской в Пскове. Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица в здании сгорела кровля на площади 20 квадратных метров.

В 21:10 в деревне Ламово Дедовичского района полностью сгорел жилой дом из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи.

2 февраля в 21:21 загорелась баня в деревне Шелково Великолукского района. Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 9 квадратных метров. Причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день в 16:26 в Порхове на улице Загородной в жилом доме выгорели две комнаты из-за короткого замыкания в электрооборудовании.

В 14:45 в поселке Идрица Себежского района огонь повредил кровлю в доме и потолочное перекрытие на площади 6 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве печи. Огнеборцы спасли три соседних дома и 4 хозяйственных постройки.

Также 2 февраля были зарегистрированы два факта возгорания мусора. В 13:33 в деревне Вандыши Палкинского района сгорели отходы на открытой территории на площади 2 квадратных метра. В 14:46 в двухэтажном бесхозном строении на улице Шумейко в Острове-2 горел мусор на аналогичной площади. Причиной пожара в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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