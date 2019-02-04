75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гдовском районе

15:10, 04 февраля 2019, ПАИ

75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители Гдовского района 4 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», день начался с торжественного шествия по центральным улицам города Гдова, в котором приняли участие несколько сотен человек, в том числе активисты и сторонники «Единой России».

Они проследовали к братским захоронениям, где состоялся памятный митинг. «Забыть годы Великой Отечественной войны мы никогда не сможем, погибло большое количество наших соотечественников, были разрушены города и села. К сожалению, и сейчас наши западные соседи не хотят видеть нас в качестве друзей и рачительных хозяев, хотели бы видеть нас рабами, но этого никогда не будет. Не будет, потому что наш народ силен духом, потому что у нас сильная армия. А город Гдов – форпост», - сказал член президиума регионального политсовета партии, депутат областного Собрания Владимир Яников и пожелал собравшимся здоровья и успехов.

В завершение мероприятия потомки почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы.