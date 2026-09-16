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Общество

Почти 63 млн рублей направят на обновление молодёжных пространств в Пскове, Порхове и Невеле

Псковская область получит почти 63 млн рублей на развитие молодёжной политики благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Средства направят на обновление трёх молодёжных пространств в Пскове, Невеле и Порхове, сообщил министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

В Пскове и Невеле капитально отремонтируют уже действующие молодёжные пространства. В Порхове под эти цели администрация предоставила отдельное здание, где после ремонта впервые появится пространство для молодёжи.

«Порхов мы хотим сделать центром спортивной инфраструктуры, Невель - патриотическим центром, в Пскове основной акцент будет сделан на профориентацию ребят», - рассказал Дмитрий Яковлев.

В, частности, в Пскове, по словам министра, обновят пространство городского молодёжного центра.

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