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Как правильно просить у начальника повышение зарплаты: советы Роскачества

Как правильно вести разговор о повышении зарплаты с начальником, объяснила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Об этом пишет «Лента.ру».

Фото: ПАИ

По её словам, разговор о повышении зарплаты представляет собой возможность обсудить условия, а также сверить ожидания компании и сотрудника.

Чтобы такой разговор получился конструктивным, следует обозначать конкретику: какие задачи удалось реализовать, какую дополнительную ответственность взять на себя, какие процессы улучшить. Кроме того, важно оценивать не только объём выполненной работы, но и её влияние на общие результаты компании, объяснила Ирина Шульженко.

Как отметила специалист, сотрудник должен понимать свои сильные стороны и профессиональные цели, а компания – обеспечивать прозрачность критериев развития и давать понятную обратную связь. «Когда человек понимает, какие компетенции и результаты ценятся в организации, ему проще планировать свой рост и видеть дальнейшие перспективы», – заметила она.

При этом, по словам эксперта, вместе с повышением зарплаты могут появиться новые задачи, а также добавиться участие в значимых проектах, расширение зоны ответственности, обучение или переход на новый уровень по карьерному треку.

В организациях со зрелой системой управления такие вопросы становятся частью постоянного диалога между руководителем и сотрудником, а не отдельным разовым событием, заключила Ирина Шульженко.

Напомним, средняя зарплата в Псковской области выросла на 12 % за полгода.

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