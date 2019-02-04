Псковичей просят информировать власти об участках, где необходима уборка снега

15:16, 04 февраля 2019, ПАИ

Снегопады, а также установившиеся погодные условия с перепадами ночных и дневных температур, приводят к образованию наледей и сосулек на крышах зданий в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, администрация города рекомендует руководителям организаций всех форм собственности регулярно производить осмотр кровель зданий и принимать оперативные меры на подведомственных территориях по огораживанию опасных участков с последующей уборкой наледей и сосулек.

Управляющим организациям рекомендуется своевременно обеспечивать очистку кровель и крыш зданий от снега и наледи, а также выполнять антигололедную обработку дворовых территорий; подрядные организации, осуществляющие уборку города, призывают особое внимание при проведении работ обратить на уборку тротуаров, остановок, парковых зон и заблаговременно обрабатывать пешеходные дорожки песчано-соляной смесью.

Гражданам в администрации советуют проявлять бдительность и информировать городские власти об участках, требующих незамедлительного реагирования и уборки наледи, выполнения антигололедной подсыпки, по телефону: 055 (круглосуточная Единая дежурно - диспетчерская служба города Пскова).

Собственникам зданий, торговых объектов и нестационарных объектов напоминают о необходимости проводить указанные виды работ ежедневно.

«При выполнении работ по очистке зданий от снега, наледи и сосулек, просим учесть, что место проведения работ должно быть огорожено должным образом, чтобы обеспечить безопасность граждан», - отметили в пресс-службе.

В городе обеспечивается незамедлительное реагирование на сообщения граждан об угрозах, связанных с образованием сосулек и наледей. Информацию можно передавать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 055.