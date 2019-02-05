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Политика

Александр Котов: Важно оправдать доверие партийцев

Александр Котов, переизбранный сегодня, 5 февраля, секретарём Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сроком на 5 лет, отметил, что для него важно оправдать доверие партийцев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 25-й конференции псковского регионального отделения партии.

 «Это и оценка моей деятельности, я понимаю это для себя как определенную ответственность», - добавил Александр Котов.

По его словам, сегодняшняя конференция «Единой России» в Пскове связана с прошедшим съездом партии, в соответствии с изменениями, принятыми в Москве, и проводятся выборы руководящих органов. Александр Котов также отметил, что «теперь у президиума будет больше полномочий, а региональный политсовет будет стратегическим органом». «Всё это должно упростить партийную работу», - считает он.

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