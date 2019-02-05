Четыре сельских поселения Пустошкинского района создадут специализированные «похоронные» службы по требованию прокуратуры

22:05, 05 февраля 2019, ПАИ

Опочецкий районный суд удовлетворил четыре исковых заявления прокурора Пустошкинского района и обязал администрации сельских поселений создать специализированные службы по вопросам похоронного дела.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, в ходе проведенной проверки установлено, что администрации сельских поселений Пустошкинского района не исполняют требования федерального законодательства в сфере организации похоронного дела и оказания услуг по погребению.

Согласно статье 29 Федерального закона №8-ФЗ от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле» организацию похоронного дела осуществляют органы местного самоуправления путем создания специализированных служб. Уставами муниципальных образований сельских поселений организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного значения. В нарушение вышеуказанных положений специализированные службы по вопросам похоронного дела на территориях данных волостей не созданы.

В целях устранения нарушений закона прокурор района направил исковые заявления в защиту интересов неопределенного круга лиц об обязании администраций сельских поселений создать специализированные службы по вопросам похоронного дела.

После вступления судебных решений в законную силу их исполнение прокуратура района возьмет на контроль.