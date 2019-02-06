Великолучанин сходил в гости и украл телевизор

10:58, 06 февраля 2019, ПАИ

4 февраля вечером в Великих Луках на площади Калинина из квартиры женщины был похищен телевизор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В краже подозревается 46-летний безработный и неоднократно судимый житель Великолукского района, который был в гостях у потерпевшей. «Судя по всему, он решил не уходить с пустыми руками, прихватил телевизор хозяйки и скрылся», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. У него изъяли похищенный телевизор. Возбуждено уголовное дело.

Также 31 января вечером в Великих Луках с территории, прилегающей к Казанской церкви на набережной Грибоедова, похитили 12 металлических калиток от ограды. В этой краже подозревается безработный и судимый 51-летний мужчина. Его задержал наряд патрульно-постовой службы полиции. Похищенное обнаружено и изъято, проводится проверка.