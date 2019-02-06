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Общество

Псковский Росреестр: Правила регистрации прав на недвижимое имущество через нотариусов изменились

С 1 февраля вступили в силу изменения, внесенные в основы законодательства РФ о нотариате Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, теперь, после удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое имущество, право на долю в праве собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, нотариус обязан в срок не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом.

Аналогичным образом установлена обязанность нотариуса обращаться в орган регистрации прав после выдачи свидетельства о праве на наследство (по закону, по завещанию), свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Нотариус должен представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав не позднее 2 рабочих дней со дня выдачи свидетельства.

В случае невозможности представить заявление и документы в электронной форме, возникшей по причинам, за которые нотариус не отвечает, нотариус обязан представить их в орган регистрации прав в форме документов на бумажном носителе.

Перечень не зависящих от нотариуса причин, при наличии которых представление заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в орган регистрации прав в электронной форме является невозможным, утвержден приказом Минюста России от 28 декабря 2018 года №303.

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