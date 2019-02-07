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Общество

Выставка «Пётр Фомин. Никита Фомин. Живопись» открылась в «Михайловском»

Сегодня, 7 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в «Льняном амбаре» (экспозиционный зал в мемориальной усадьбе поэта) открылась выставка «Пётр Фомин. Никита Фомин. Живопись». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского Заповедника Лидия Токарева.

По словам Лидии Токаревой, новая выставка приурочена к 100-летию Петра Фомина и 70-летию его сына Никиты Фомина — российских живописцев. Подготовили экспозицию специалисты двух музеев — «Михайловского» и Псковского государственного музея-заповедника. К показу представлено 16 картин. По большей части, пейзажи: Святогорье, Псков, Изборск, Малы, деревня Поколодово (Печорский район). Кроме того, из псковского музея на выставку привезли и монументальное жанровое полотно Петра Фомина «Солдатки».

Никита Фомин. Псков. Церковь Богоявления с Запсковья (1968). Из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Пётр Фомин (1919—1996), уроженец Псковской деревни Ледяха —живописец, классик русского реалистического искусства, народный художник СССР. В 1983—1991 годы он был ректором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Его работы вошли в золотой фонд крупнейших собраний России, хранятся и экспонируются во многих музеях, в том числе — в Третьяковке и Русском музее.

Никита Фомин (Ленинград, 1949) —  заслуженный художник РФ, профессор Российской Академии художеств, лауреат Государственной премии РСФСР, автор монументальных росписей, мозаичных композиций и станковых работ. Многие из созданных им произведений находятся в музейных и частных собраниях ряда стран Европы, Азии, Америки. В России его работы есть, в частности, в Русском Музее, в Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Планируется, что выставка «Пётр Фомин. Никита Фомин. Живопись» будет работать до 19 апреля.

 

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