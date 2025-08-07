Великолукские полицейские провели рейды по выявлению нарушителей
Серию рейдов, направленных на повышение безопасности на дорогах, провели сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Главная цель заключается в предотвращении серьёзных нарушений правил дорожного движения и обеспечении безопасности всех участников дорожного процесса.
Особое внимание было сосредоточено на предотвращении случаев вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, нарушений правил перевозки детей, а также на контроле за управлением мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими на это прав, включая несовершеннолетних.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Полицейские с участниками дорожного движения провели профилактические и разъяснительные беседы о недопустимости вождения в нетрезвом виде и важности соблюдения правил дорожного движения.
Напомним, что также рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове.