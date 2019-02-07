500 кг мяса и рога косули запретил ввозить в Псковскую область Россельхознадзор

10:30, 07 февраля 2019, ПАИ

4 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли в деревне Долосцы Себежского района попытку ввоза мяса и рогов диких животных с нарушением ветеринарного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В автомобиле, следовавшем из Белоруссии в Санкт-Петербург, пытались ввезти 500 килограммов мяса диких животных и два рога (предположительно, косули) без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки на перемещаемую продукцию. Кроме того, отсутствовала информация о дате производства, сроке годности, условиях транспортировки и хранения перемещаемого мясосырья. Государственные инспекторы также выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, её перемещение осуществлялось с посторонними предметами.

Оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.