Объем промышленного производства в Псковской области вырос на 1,4%

11:03, 07 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году объем промышленного производства в Псковской области увеличился по сравнению с 2017 годом на 1,4%. Об этом сообщила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по региону Валентина Валиуллина на пресс-конференции 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рост наблюдался в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. Так, в 2018 году увеличилось производство молока, кроме сырого, сыров, питьевых вод, курток из текстильных материалов, пиломатериалов хвойных, оконных пластмассовых блоков . Сократилось производство блок для зданий и сооружений из цемента, окон и их деревянных коробок, колбасных изделий.

В расчете на одного жителя Псковской области в 2018 году произведено 175 кг свинины, а также 97 кг колбасных изделий (при среднем показателе по России - 16 кг).