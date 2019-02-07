0
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
11:34
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
11:08
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
19:12
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
19:15
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16:08
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
Еще новости
Экономика

Доля убыточных организаций в Псковской области увеличилась в 2018 году

За 2018 год в Псковской области доля убыточных организаций по сравнению с 2017 годом увеличилась и составила 39%. Об этом заявила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина в ходе заседания ведомства по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валентины Валиуллиной, прибыл в 14 млрд рублей получила 161 организация в регионе, убыток в 2,6 млрд рублей имели 103 организации. Руководитель ведомства также отметила, что наибольшая доля убыточных организаций наблюдается в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, в области культуры, спорта, досуга и развлечений, обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, транспортировки грузов и хранения.

При этом Валентина Валиуллина отметила, что сальдированный финансовый результат организаций за с января по ноябрь 2018 года, по оперативным данным в действующих ценах составил 11,4 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
07 февраля 2019
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
06 февраля 2019
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки
05 февраля 2019
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки 1
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
01 февраля 2019
Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году
31 января 2019
Индекс промышленного производства вырос в Псковской области в 2018 году 1
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля
31 января 2019
Ежедневное авиасообщение между Псковом с Москвой планируется запустить с 1 апреля 2

Идет загрузка...