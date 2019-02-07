Доля убыточных организаций в Псковской области увеличилась в 2018 году

11:58, 07 февраля 2019, ПАИ

За 2018 год в Псковской области доля убыточных организаций по сравнению с 2017 годом увеличилась и составила 39%. Об этом заявила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина в ходе заседания ведомства по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валентины Валиуллиной, прибыл в 14 млрд рублей получила 161 организация в регионе, убыток в 2,6 млрд рублей имели 103 организации. Руководитель ведомства также отметила, что наибольшая доля убыточных организаций наблюдается в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, в области культуры, спорта, досуга и развлечений, обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, транспортировки грузов и хранения.

При этом Валентина Валиуллина отметила, что сальдированный финансовый результат организаций за с января по ноябрь 2018 года, по оперативным данным в действующих ценах составил 11,4 млрд рублей.