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Экономика

Ввод в эксплуатацию жилья в Псковской области в 2018 году вырос на 15,5 %

В 2018 году в Псковской области было построено 3667 новых квартир общей площадью 233,6 тысяч м2. Таким образом, относительно данных за 2017 год ввод в эксплуатацию жилья в регионе вырос на 15,5 %, сообщила руководитель территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2018 год.

При этом в денежном выражении объем строительных работ в регионе в 2018 году составил лишь 90,9 % в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года — 24,4 млрд рублей.

Также Валентина Валлиуллина сообщила, что в минувшем году организации-застройщики ввели в эксплуатацию 124,8 тысяч м2 общей площади жилых помещений, что составляет 53,4 % общего объема жилищного строительства, индивидуальные застройщики - 108,8 тысяч м2 (46,6 %).

В 2018 году, как и в предыдущие годы, основная активность в сфере жилищного строительства наблюдалась в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходится более трех четвертей (77,5%) от общей площади введенного жилья.

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