В структуре убыли населения Псковской области увеличилась доля миграции

12:38, 07 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году миграционная убыль населения из Псковской области составила 1,9 тысяч человек. По сравнению с 2017 годом она увеличилась в 3,4 раза. Об этом сообщила руководитель территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2018 год, сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентина Валиуллина отметила, что наибольший отток жителей региона в пределах России пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 38,2 %, Москву и Московскую область — 10,3 %.

Кроме того, она сообщила, что численность населения Псковской области на 1 января составила 629,7 тысяч человек и уменьшилась за 2018 год на 6,9 тысяч. При этом Валентина Валиуллина подчеркнула, что за 60 лет население Псковской области сократилось на 34 %, то есть каждый год в среднем оно сокращалось на 5 тысяч человек.