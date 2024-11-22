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Общество

Более эффективная модель: Михаил Ведерников – о муниципальных округах

О преимуществах преобразования района в округ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос главного редактора газеты Усвятского района «Новая жизнь» Анжелики Суурморо на встрече с редакторами районных газет.

Михаил Ведерников назвал преимущества муниципальных округов. Фото: Сергей Герасимов

«Если бы, по нашему мнению, после перехода всё работало как раньше, мы бы этим не занимались. Никаких изменений в худшую сторону жители не почувствуют, их и быть не может. Самый главный аргумент для жителей заключается даже не в финансах, хотя тоже есть экономия для муниципалитета. Дело в том, что на сегодняшний день это действительно рабочая система, когда те же главы поселений в 99 % случаев остаются работать. Они становятся начальниками территориальных отделов соответствующих муниципальных округов. И в этой конструкции им точно придётся работать, потому что муниципальный служащий – не избранное лицо. Это более управляемая модель, честно говоря, в нынешних условиях – и в условиях реализации нацпроектов, и в условиях реализации второго этапа, огромного количества программ. Какую проектно-сметную документацию может подготовить поселение? Сейчас можно акцентировать внимание так, чтобы на уровне округа были специалисты, которые могут проводить закупки как положено, могут контролировать исполнение тех или иных решений и, самое главное, будут понимать, какие программы на сегодняшний день есть», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что после перехода на новую систему управления муниципалитеты Псковской области показывают более высокие результаты.

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