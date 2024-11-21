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Общество

Итоги деятельности единых дежурно-диспетчерских служб за год подвели в Псковской области

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований на базе Главного управления МЧС России по Псковской области состоялся ежегодный сбор начальников единых дежурно-диспетчерских служб Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Перед участниками мероприятия выступили заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев, первый заместитель начальника управления специальных программ правительства области Виктор Захаров, начальник центра обработки вызовов системы «112» Вячеслав Пан и другие специалисты.

Были подведены итоги работы за текущий год и уточнены задачи на 2025 год. В рамках оказания методической помощи специалистам ЕДДС было рекомендовано продолжать планомерно повышать профессиональную подготовку персонала, в том числе в вопросах применения информационных систем и ресурсов, знания нормативных документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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