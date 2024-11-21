Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой

Глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова провела рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.

Вместе с замом по социальным вопросам Юлией Богдановой участники встречи обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних. Наталия Соколова поинтересовалась, какие правонарушения чаще совершают подростки. Оказалось, что для Плюсского округа характерно вождение несовершеннолетними транспорта без права управления.

Также обсудили вопросы профилактики и содействия семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Наталия Соколова посетила Плюсскую школу, где состоялись выборы представителя Плюсского муниципального округа в 6-й созыв Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка Псковской области.

Детский омбудсмен отметила, что её радует активность старшеклассников, так как целых шесть кандидатов боролись за право представлять Плюсский округ в детсовете.

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 ноября 2024

33-летний мужчина пропал в Порховском округе
21 ноября 2024

Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
21 ноября 2024

Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой
21 ноября 2024

Итоги деятельности единых дежурно-диспетчерских служб за год подвели в Псковской области
21 ноября 2024

Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
21 ноября 2024

Псковских детей приглашают принять участие в конкурсе «АРТ-Краеведение»
21 ноября 2024

Молодёжный фестиваль социальной рекламы «7Я» прошёл в Пскове
21 ноября 2024

Сотни шагов по Псковской земле для меня значат больше, чем миллион километров по Евросоюзу – журналист из Словакии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...