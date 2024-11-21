Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой

21:36, 21 ноября 2024, ПАИ

Глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова провела рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём телеграм-канале.

Вместе с замом по социальным вопросам Юлией Богдановой участники встречи обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних. Наталия Соколова поинтересовалась, какие правонарушения чаще совершают подростки. Оказалось, что для Плюсского округа характерно вождение несовершеннолетними транспорта без права управления.

Также обсудили вопросы профилактики и содействия семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Наталия Соколова посетила Плюсскую школу, где состоялись выборы представителя Плюсского муниципального округа в 6-й созыв Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка Псковской области.

Детский омбудсмен отметила, что её радует активность старшеклассников, так как целых шесть кандидатов боролись за право представлять Плюсский округ в детсовете.

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО.