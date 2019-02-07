Белов пригрозил Братчикову и Цецерскому мерами прокурорского реагирования из-за плохой уборки города

11:48, 07 февраля 2019, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов пригрозил муниципальным властям областного центра мерами прокурорского реагирования из-за плохой уборки снега и сосулек.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 7 февраля, руководитель надзорного органа в ходе встречи с редакторами псковских СМИ так ответил на вопрос о впечатлениях от прогулок по городу нынешней зимой: «Убираются улицы очень плохо. Веревки какие-то натянули, а сосульки не убираются. Зачастую проход не оставляют - приходится идти по проезжей части. Эти вопросы находятся в постоянном поле зрения прокуратуры. Если [сити-менеджер Александр] Братчиков, [глава Пскова Иван] Цецерский и все остальные чиновники не активизируются в течение этой недели, то мы возьмем полномочия прокуратуры города в свои руки. Мы сейчас смотрим, какие меры будут приняты городской прокуратурой».

При этом областной прокурор добавил: «Справедливости ради надо отметить, что и полиция наша занимается этими вопросами. [Руководитель областного УМВД Юрий] Инстранкин давал поручения органам ГАИ составлять соответствующие акты».