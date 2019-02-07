«Парад снеговиков» проводит Изборский музей

13:17, 07 февраля 2019, ПАИ

Изборский музей-заповедник приглашает принять участие в традиционном творческом конкурсе «Парад снеговиков в Изборске!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по культуре Псковской области.

Для участия в конкурсе нужно слепить снеговика, сфотографироваться с ним и прислать фото с контактной информацией в группу музея-заповедника «Изборск» «ВКонтакте». Главное условие - снеговик должен быть слеплен на территории Изборской крепости или у ее у стен, в музейном квартале или в «Нескучном садике».

Приветствуются оригинальность замысла и названия снежной скульптуры, а также нестандартность творческого подхода к подбору атрибутов.

Заявки на участие принимаются до 18:00 1 марта. Победителем станет тот, чей изборский снеговик наберет наибольшее количество «лайков».

Торжественное награждение состоится 9 марта на празднике «Изборская Масленица». Главный приз — подарочный сертификат «В Изборск на выходные!», который включает право проживания с семьей или друзьями (до 4 человек) в Гостевом доме музея-заповедника и самостоятельную экскурсию по Изборску с использованием ручки-гида «Самоход».