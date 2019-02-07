0
15:22
«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
10:46
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов
12:55
Какая жизнь, такие и герои
20:38
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
09:50
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
18:29
Главное признание
12:40
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Еще новости
Культура

«Парад снеговиков» проводит Изборский музей

Изборский музей-заповедник приглашает принять участие в традиционном творческом конкурсе «Парад снеговиков в Изборске!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по культуре Псковской области. 

Для участия в конкурсе нужно слепить снеговика, сфотографироваться с ним и прислать фото с контактной информацией в группу музея-заповедника «Изборск» «ВКонтакте». Главное условие - снеговик должен быть слеплен на территории Изборской крепости или у ее у стен, в музейном квартале или в «Нескучном садике».

Приветствуются оригинальность замысла и названия снежной скульптуры, а также нестандартность творческого подхода к подбору атрибутов.

Заявки на участие принимаются до 18:00 1 марта. Победителем станет тот, чей изборский снеговик наберет наибольшее количество «лайков».

Торжественное награждение состоится 9 марта на празднике «Изборская Масленица». Главный приз — подарочный сертификат «В Изборск на выходные!», который включает право проживания с семьей или друзьями (до 4 человек) в Гостевом доме музея-заповедника и самостоятельную экскурсию по Изборску с использованием ручки-гида «Самоход».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
07 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 7 февраля (ЗВУК)
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов
07 февраля 2019
Бывший преподаватель псковского университета стал директором Российского госархива древних актов 4
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
04 февраля 2019
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские 3
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
03 февраля 2019
Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
02 февраля 2019
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
01 февраля 2019
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного 3
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ

Идет загрузка...