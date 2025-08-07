Арт-экскурсия «Домовому» пройдёт в «Михайловском»

10:34, 07 августа 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и мастер художественного слова, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов в предстоящие выходные, 9 и 10 августа, приглашают жителей и гостей региона на арт-экскурсию «Домовому». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Эта работа актёра, давнего друга и соратника музея-заповедника посвящена памяти С. С. Гейченко – легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя Государственного музея-заповедника «Пушкинский уголок» в Святогорье. В основу сценария своей «поэтической прогулки» Михаил Драгунов взял стихотворения Пушкина и фрагменты из литературных произведений и эпистолярного наследия Гейченко. Премьера программы состоялась в августе 2023 года, но и по сей день это одна из самых посещаемых арт-экскурсий Михаила Драгунова, отметили в музее.

Программу «Домовому» актёр проводит в парке мемориальной усадьбы «Михайловское». О времени начала арт-прогулок, на каждую из которых артист сможет взять не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях поэтического путешествия можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – август – поэтические программы Михаила Драгунова».