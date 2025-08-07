Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Арт-экскурсия «Домовому» пройдёт в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и мастер художественного слова, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов в предстоящие выходные, 9 и 10 августа, приглашают жителей и гостей региона на арт-экскурсию «Домовому». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Михаил Драгунов проводит экскурсию в парке Михайловского. Фото: Николай Алексеев (Пушкинский заповедник)

Эта работа актёра, давнего друга и соратника музея-заповедника посвящена памяти С. С. Гейченко – легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя Государственного музея-заповедника «Пушкинский уголок» в Святогорье. В основу сценария своей «поэтической прогулки» Михаил Драгунов взял стихотворения Пушкина и фрагменты из литературных произведений и эпистолярного наследия Гейченко. Премьера программы состоялась в августе 2023 года, но и по сей день это одна из самых посещаемых арт-экскурсий Михаила Драгунова, отметили в музее.

Программу «Домовому» актёр проводит в парке мемориальной усадьбы «Михайловское». О времени начала арт-прогулок, на каждую из которых артист сможет взять не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях поэтического путешествия можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – август – поэтические программы Михаила Драгунова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Флаг России установят в учреждениях молодёжной политики
07 августа 2025

Новый отель появится на улице Леона Поземского в Пскове
07 августа 2025

Великолукские полицейские провели рейды по выявлению нарушителей
07 августа 2025

120 + 300 + 1500: сколько стоит собрать рюкзак первоклассника
07 августа 2025

Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам
07 августа 2025

Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
07 августа 2025

Молодёжь приглашают принять участие в конференции «Писатели Псковщины»
07 августа 2025

Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 8 августа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...