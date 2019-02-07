Госдума РФ поддержала ужесточение наказания за оставление места ДТП с жертвами

17:11, 07 февраля 2019, ПАИ

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП виновников аварии, фактически приравнивающий его к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ, сообщает ТАСС.

Принятым законопроектом вносятся поправки в статью 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Предлагается внести изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК РФ, усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния», - говорится в пояснительной записке. Это те же уголовные нормы, которыми регулируется наказание за совершение автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека - от двух до семи лет, а если погибли два человека и более - от четырех до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

Как заявил на заседании первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, «отмечается по несколько тысяч случаев в год, когда виновные скрываются с места ДТП, где погибают люди, которых еще можно было спасти, если бы им своевременно вызвали помощь». «Практика показывает, что с места аварии скрываются, как правило, лица, находящие в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. Естественно, после того, как их разыскали или они добровольно обратились в правоохранительные органы, санкции к ним будут более низкие - как к трезвым водителям. Конечно, это несправедливо, эту несправедливость нужно устранить», - отметил Вячеслав Лысаков.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект о внесении корреспондирующих изменений в статью 12.27 кодекса РФ об административных правонарушениях.