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Общество

В Пскове в следующем году переложат почти два километра коллектора на улице Западной

Перекладка коллектора протяжённостью почти два километра на улице Западной запланирована в Пскове в следующем году. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 7 октября.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

По его словам, на этом участке было несколько аварий и просадок грунта. В прошлом году в течение двух месяцев устраняли одну из таких аварий. Сейчас подготовлен полноценный проект. Со стороны министерства строительства и ЖКХ Псковской области обещано софинансирование из федерального бюджета, часть бюджета проекта будет профинансирована горводоканалом.

«Также запланирована перекладка коллектора на улице Максима Горького протяжённостью 850 метров. Сети идут по берегу у радиозавода. Планируется отремонтировать участок от Коммунальной до радиозавода», – отметил Олег Панкевич.

Он подчеркнул, что ремонт труб, отвечающих за водоснабжение, проще, поскольку глубина ремонта не такая большая. С водоотведением сложнее: могут возникнуть трудности, которые уже встречались в прошлые годы, на участках улицы Максима Горького.

«На сегодняшний день проведено обследование участка улицы Максима Горького, сделан полноценный проект. В нескольких местах метровый железобетонный коллектор вываливается на берег реки. Какие-то участки отремонтируют открытым способом. Планируется проходить по той же трассе с разрушением старого коллектора и протягиванием нового», – обратил внимание Олег Панкевич.

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