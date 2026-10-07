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Общество

От Максима Горького до Лисьих Горок: Псковский горводоканал отчитался о ремонте сетей

Меньше месяца назад завершилась крупная реконструкция на улице Максима Горького. Там заменили коллектор диаметром 500 миллиметров общей протяжённостью более 500 метров. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 7 октября.

Фото: ПАИ

«Все жители города знали о серьёзных авариях, которые на протяжении десяти лет там случались из-за последствий прорыва водопровода. Особенно печально было в 2016 году, когда это произошло зимой – тогда даже подзатопило частный сектор. Предприятие «Горводоканал» помогало, возмещало ущерб. Больной участок победили и применили новые технологии, которые по стране пока что использовались в единичных случаях», – отметил Олег Панкевич.

Ещё одно крупное мероприятие, которое провели и завершили, – строительство нового водопровода протяжённостью более 2,5 километра. Сети протянули от Николая Васильева, охватив полностью посёлок Лисьи Горки. Раньше весь этот посёлок снабжался от скважины, вода в которой последние несколько лет не соответствовала требованиям СанПиН.

Работы в этом году не заканчиваются. Разыгрываются контракты. На днях приступили к важным работам на участке от железнодорожного вокзала до автовокзала. Там планируется перекладка порядка 500 метров водопровода. Первый этап планируют завершить в этом году, полностью работы – в следующем.

Кроме работ подрядчиков, ежегодно по водоснабжению своими силами «Горводоканал» перекладывает более пяти километров труб на новые полиэтиленовые. Например, на улице Рокоссовского, в переулке Машиниста, на улицах Гремячей и Юбилейной. Участки на этих улицах ремонтируют небольшие – 200–300 метров.

По водоотведению приняты работы по устройству крупного коллектора на улице Петрова – Алтаева. Они были закончены в прошлом году, в этом году подрядчик доделывал благоустройство. На улице Ивана Головко работы продолжаются, там работают подрядчики, есть сложности.

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От Максима Горького до Лисьих Горок: Псковский горводоканал отчитался о ремонте сетей

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