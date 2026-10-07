Профтур на производство электродвигателей прошёл для псковских школьников

18:41, 07 октября 2026, ПАИ

32 старшеклассника из вечерней школы посетили Псковский электромашиностроительный завод в рамках профориентационного тура, который организовал региональный молодёжный кадровый центр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Завод основал в 1895 году предприниматель А. К. Штейн. Сегодня ПЭМЗ специализируется на разработке и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт для различных отраслей промышленности. Предприятие выпускает электродвигатели для железнодорожного и городского транспорта (поездов, вагонов метро, трамваев, троллейбусов), станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности, а также для военной техники.

Школьников ознакомили с историей предприятия, провели по музею завода и по цехам. Сотрудники ответили на вопросы старшеклассников о вакансиях для школьников, об особенностях рабочего процесса и о возможности обучиться на рабочем месте.

На заводе есть специалисты по разработке и производству электрических машин, инженеры-конструкторы, технологи, а также рабочие, связанные с металлообработкой и сборкой. Среди возможных направлений для молодых специалистов – работа в отделах главного конструктора и главного технолога и на производственных участках.

Отметим, профтуры проходят в рамках национального проекта «Кадры».