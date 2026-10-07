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Общество

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили мину времён ВОВ

Сотрудники ОМОН обезвредили 82-миллиметровую миномётную мину времён Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, при проведении работ в деревне Демянка Порховского района. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты обследовали находку и установили, что это 82-миллиметровая мина времён Великой Отечественной войны. Опасности для жизни и здоровья граждан она не представляет.

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