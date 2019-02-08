День российской науки отмечается 8 февраля

09:11, 08 февраля 2019, ПАИ

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. В честь этого события сегодня врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева проведёт торжественный приём молодых учёных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, на него приглашены победители конкурса в научно-исследовательской сфере в 2018 году.

Как пишет портал calend.ru, дата Дня российской науки установлена в связи с тем, что 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

Последним российским лауреатом стал физик Константин Новоселов в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Сегодня российские ученые продолжают традиции — развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

Правительство страны уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей. Так, в 2013 году была запущена долгосрочная программа фундаментальных научных исследований в России. Общий объем финансирования ее на период до 2020 года составляет более 834 миллиардов рублей.