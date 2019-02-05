Торжественный прием в честь молодых ученых состоится в ПсковГУ

18:10, 05 февраля 2019, ПАИ

8 февраля в 15:00 в Псковском государственном университет состоится торжественный прием в честь молодых ученых – победителей конкурса в научно-исследовательской сфере в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В университете подвели итоги конкурса в научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ. В 2018 году в них приняли участие 28 человек, 9 из которых стали победителями.

8 февраля, в День российской науки, состоится торжественная церемония награждения молодых ученых – победителей конкурса. Дипломы победителям вручит врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева. В мероприятии примут участие представители администрации Псковской области и Пскова, участники конкурса и заведующие кафедрами победителей конкурса, ректорат, ученые университета, деканы и заместители деканов по научной работе, лица, защитившие кандидатскую диссертацию в 2018 году, научные руководители аспирантов.