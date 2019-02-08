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Общество

Проверить соответствие параметров своего телевизора цифровому стандарту псковичи смогут онлайн

На сайте smotricifru.ru/ жители Псковской области теперь смогут проверить, поддерживает ли их телевизор цифровое эфирное телевидение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 тысяч 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них более трети поддерживают необходимый цифровой стандарт.

В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) собрали наиболее полную в России базу моделей телевизоров и цифровых приставок. Она будет полезна телезрителям, которые готовятся купить новое приемное оборудование. «По статистике в среднем более половины (57%) всех звонков на федеральную горячую линию по вопросам цифрового эфирного телевидения касаются именно выбора приемного оборудования. Перед приближающимся отключением аналогового телевидения важно убедиться, что ваш телевизор поддерживает цифровой стандарт и настроен на прием цифрового сигнала», — отметил начальник Управления цифрового развития Псковской области Денис Матвеев.

Определить соответствие приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. Другой вариант — поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по алфавиту.

Если окажется, что модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам размещен ниже в том же подразделе. Кроме того, всю подробную информацию можно посмотреть в соцсетях https://vk.com/20kanalov и https://www.instagram.com/20kanalov/.

Напомним, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. По графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Псковская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет в июне 2019 года.

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