25 тысяч рублей лишилась жительница Печор из-за мошенников

13:50, 08 февраля 2019, ПАИ

7 февраля пожилой жительнице Печор позвонил неизвестный, который заявил, что ее внук, якобы, совершил серьезное ДТП. Для решения проблемы срочно требуются определенные денежные вложения. Печерянка перечислила на указанный счет 25 тысяч рублей, больше денег на тот момент у нее не было, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Переведя деньги, женщина решила сходить к своему 16-летнему внуку, проживающему в Печорах. Однако тот понятия не имел в чем дело, поскольку ни в какие ДТП не попадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.