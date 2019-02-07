Металлический лом на 800 тысяч рублей попытались ввезти в Псковскую область граждане Белоруссии

16:37, 08 февраля 2019, ПАИ

В Невельском районе пограничники задержали сразу пять автомобилей под управлением граждан сопредельного государства. В грузовых отсеках и в прицепах транспортных средств иностранцы попытались скрытно, используя проселочные объездные дороги, ввезти в Россию в общей сложности порядка 8 тонн лома цветного металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у всех водителей отсутствовали. Пояснить его происхождение мужчины также внятно не смогли, но сообщили, что планировали с продажи этого металла получить значительную выручку. По предварительной оценке, стоимость выявленного груза составила более 800 тысяч рублей.

Задержанные транспортные средства вместе с грузом переданы сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии для дальнейшего проведения по данному факту процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.