Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе

21:49, 06 июля 2025, ПАИ

16-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia. Происшествие произошло у деревни Забелино в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП подросток получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные подразделения, скорая помощь и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства произошедшего выясняются.