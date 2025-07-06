Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
16-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia. Происшествие произошло у деревни Забелино в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП подросток получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные подразделения, скорая помощь и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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