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Происшествия

Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе

16-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia. Происшествие произошло у деревни Забелино в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП подросток получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.

  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные подразделения, скорая помощь и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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