КАМАЗ дорожной службы съехал в кювет в Псковской области
Автомобиль КАМАЗ дорожной службы съехал в кювет в Красногородском районе между деревнями Ильинское и Платишино. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
По предварительной информации, водитель 1989 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажир отказались от медицинской помощи.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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