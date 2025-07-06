КАМАЗ дорожной службы съехал в кювет в Псковской области

15:53, 06 июля 2025, ПАИ

Автомобиль КАМАЗ дорожной службы съехал в кювет в Красногородском районе между деревнями Ильинское и Платишино. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»









По предварительной информации, водитель 1989 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель и пассажир отказались от медицинской помощи.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.