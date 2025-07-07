Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковском районе водитель Renault Duster почувствовал себя плохо и врезался в ограждение

В деревне Неёлово-1 Псковского района на повороте в деревню Печки водитель Renault Duster врезался в ограждение. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», мужчина за рулём почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

  • ДТП в Неёлово
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Неёлово
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Неёлово
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Бригада медицины катастроф госпитализировала мужчину. На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2025

Сбежавший из больницы пскович найден мёртвым
07 июля 2025

В Псковском районе водитель Renault Duster почувствовал себя плохо и врезался в ограждение
06 июля 2025

Подростка госпитализировали в больницу после ДТП в Печорском районе
06 июля 2025

КамАЗ дорожной службы съехал в кювет в Псковской области
06 июля 2025

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Великих Луках
06 июля 2025

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
05 июля 2025

Автомобиль сбил девушку в Великих Луках
05 июля 2025

180 нарушений миграционного законодательства выявили в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...