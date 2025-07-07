В Псковском районе водитель Renault Duster почувствовал себя плохо и врезался в ограждение

10:54, 07 июля 2025, ПАИ

В деревне Неёлово-1 Псковского района на повороте в деревню Печки водитель Renault Duster врезался в ограждение. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», мужчина за рулём почувствовал себя плохо и не справился с управлением.



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"





Бригада медицины катастроф госпитализировала мужчину. На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.