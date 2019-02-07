На 5,6% выросли цены в Псковской области в январе

17:00, 08 февраля 2019, ПАИ

В январе потребительские цены в Псковской области выросли на 5,6% по сравнению с январем 2018 года. Цены на продовольственные товары увеличились на 6%, непродовольственные товары – на 4,6%, услуги – на 6,2%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Индекс потребительских цен по Псковской области составил 101,1% (в январе 2018 года – 100,4%), в том числе на продовольственные товары – 101,4% (в январе 2018 года – 100,5%), непродовольственные товары – 100,7% (в январе 2018 года – 100,3%), услуги – 101% (в январе 2018 года – 100,4%).

Из продуктов питания в январе текущего года по сравнению с декабрем 2018-го больше всего подорожала плодоовощная продукция, включая картофель – на 9,9%, огурцы свежие - на 29,5%, виноград – на 22,2%, помидоры свежие – на 19%, капуста белокочанная свежая – на 15%, лук репчатый – на 11,9%, картофель – на 9,8%. Из мясопродуктов наибольший рост цен отмечен на колбасу сырокопченую – на 4,5% и мясо индейки – на 4,4%. Из наблюдаемых видов круп и бобовых наиболее заметно подорожали крупа овсяная и перловая – на 3,6%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 3,1%, пшено, рис шлифованный – на 3%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на свинину (кроме бескостного мяса) – на 6% и апельсины – на 5%.

Из непродовольственных товаров наиболее всего выросли цены на бытовые стиральные машины– на 2,2%, парфюмерно-косметические товары – на 1,9%, спички, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода, бензин автомобильный, топливо моторное – на 1,6%, легковые автомобили – на 1,5%.

Из услуг наибольший рост цен отмечен на экскурсионные услуги – на 11,1%, услуги телевещания – на 10,2%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 2,7%, санаторно-оздоровительные услуги, жилищно-коммунальные услуги – на 1,5%.