В Пскове обсудили денежно-кредитную политику, платёжную инфраструктуру и запуск цифрового рубля

10:24, 21 сентября 2026, ПАИ

В псковском отделении Банка России прошел обучающий семинар для региональных органов исполнительной власти. Участники узнали о стратегических целях и задачах мегарегулятора, обсудили основные направления денежно-кредитной политики, развитие современных технологий платежной инфраструктуры и особенно запуск платформы цифрового рубля, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения.

Отдельное внимание было уделено вопросам, касающимся работы Банка России по противодействию мошенникам, нелегальной деятельности на финансовом рынке, системе ПОД/ФТ. Также на встрече рассмотрели вопросы совместной работы с органами власти по повышению финансовой грамотности и финансовой доступности.

Спикерами выступили руководители и эксперты Северо-Западного ГУ Банка России и псковского отделения. Участники отметили важность совместной работы с органами исполнительной власти для достижения целей государственной экономической политики и повышения благосостояния населения. Завершила встречу сессия вопросов и ответов.

«Банк России всегда открыт к диалогу. Такие встречи – это возможность поделиться актуальной экономической информацией, аналитическими материалами и доступно рассказать о сложных вопросах. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят укрепить взаимодействие с профильными министерствами и другими органами исполнительной власти для решения важных вопросов социально-экономического развития Псковской области», – рассказал заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров.