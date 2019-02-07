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Экономика

Тарифы для операторов ТКО могут быть снижены после принятия новых правил Правительством РФ

Правительство Российской Федерации приняло решение освободить региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от уплаты НДС. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, подобные изменения будут внесены с целью сдерживания роста тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, работающих по новым правилам.

Кроме того, прорабатывается вопрос по внесению изменений в законодательные акты, предусматривающие сдерживание роста платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года.

«После принятия соответствующих нормативных актов на федеральном уровне комитетом по тарифам и энергетике Псковской области будут пересмотрены тарифные решения в области обращения с ТКО, принятые на 2019–2021 годы. Планируется снижение тарифов для операторов ТКО и регионального оператора в области обращения с ТКО по срокам, установленным Правительством РФ», — отметила председатель комитета Елена Пилипенко.

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