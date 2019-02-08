0
16:07
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
15:37
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
14:41
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
13:35
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
13:33
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
13:07
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
Еще новости
Общество

В Госдуму внесён законопроект с уточнением понятия шпионских гаджетов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уточнении терминологии в сфере обращения специальных технических средств (СТС). Им предлагается дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», пишет Коммерсант. В законодательстве значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыто.

«Цель закрепления значения указанного термина в соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконными производством, приобретением и (или) сбытом таких средств»,— говорится в документе.

Ранее россиянам разрешили покупать шпионские гаджеты для личных целей. Верховный суд разъяснил, за приобретение каких приборов нельзя наказывать: в их число входят скрытые камеры для обеспечения безопасности людей и имущества, GPS-трекеры для слежения за животными, видеорегистраторы, смартфоны и диктофоны, если нет специальных программ для скрытного наблюдения.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
08 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК) 1
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
08 февраля 2019
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
08 февраля 2019
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
08 февраля 2019
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин 5
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
08 февраля 2019
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
08 февраля 2019
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля 1
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук

Идет загрузка...