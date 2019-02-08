В Госдуму внесён законопроект с уточнением понятия шпионских гаджетов

20:58, 08 февраля 2019, ПАИ

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уточнении терминологии в сфере обращения специальных технических средств (СТС). Им предлагается дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», пишет Коммерсант. В законодательстве значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыто.

«Цель закрепления значения указанного термина в соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконными производством, приобретением и (или) сбытом таких средств»,— говорится в документе.

Ранее россиянам разрешили покупать шпионские гаджеты для личных целей. Верховный суд разъяснил, за приобретение каких приборов нельзя наказывать: в их число входят скрытые камеры для обеспечения безопасности людей и имущества, GPS-трекеры для слежения за животными, видеорегистраторы, смартфоны и диктофоны, если нет специальных программ для скрытного наблюдения.