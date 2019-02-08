План капремонта многоквартирных домов на 2019 год заслушали депутаты комитета по ЖКХ Псковской городской думы

21:20, 08 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Участие в работе комитета приняли депутаты Псковской городской Думы Владимир Воробьев, Константин Болотин, Юлия Пожидаева, Григорий Турчин, Сергей Мусиенко, Елена Маницкая, а также председатель КСП города Пскова Василий Гончар. Администрацию города представляли заместитель главы администрации Елена Жгут, начальник управления по учёту и распределению жилой площади Сергей Хмелёв, начальник управления городского хозяйства Николай Баринов и его заместитель Антон Ляугминас.

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству поддержано внесение изменений в Постановление Псковской городской Думы от 31.01.2003 №39 «Об утверждении Правил предоставления ритуальных услуг».

Также положительное заключение дано на внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 29 апреля 2013 года № 535 « О порядке разработки и принятия перспективного и текущего (на очередной год) планов благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков».

Депутаты согласовали вынесение на сессию Псковской городской Думы продление срока исполнения обязанностей директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» Денису Васильеву на 3 месяца.

На заседании комитета дана рекомендация согласовать документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков», по которым будут предоставлены жилые помещения по договору служебного найма военнослужащим.

Парламентарии проголосовали за принятие к сведению информации о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в зимний период времени. Также была заслушана информация о плане капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пскове в 2019 году.

Все вопросы, рассмотренные на заседании комитета, принято решение вынести на сессию Псковской городской Думы, которая состоится 12 февраля 2019 года.