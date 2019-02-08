Доля сбережений россиян в 2018 году упала до десятилетнего минимума

21:30, 08 февраля 2019, ПАИ

Доля сбережения в структуре расходов граждан России достигла минимальных значений с 2008 года. Согласно материалам Росстата, большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, пишет Росбалт.

Так, отмечает ведомство, в прошлом году доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, составила 5,6%. Ниже этот показатель был в 2008 году. Тогда он составил 5,4% доходов.

В 2017 году на сбережения было направлено 8,1% доходов, а годом ранее — 11,1%.

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, сообщает РБК, основная причина уменьшения доли сбережений в структуре использования доходов — падение реальных доходов населения. Напомним, что 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов.

По итогам января—ноября доля сбережений была еще меньше, однако в декабре подскочила до 17,4%. Как правило, максимальный приток средств во вклады происходит в последний месяц года в связи с сезонными праздничными депозитами.

Эксперт отмечает, что деньги граждан «съедает» не только потребление, но и обслуживание кредитов: в попытках избежать падения уровня жизни люди увеличили свою долговую нагрузку.

Так, основную часть доходов граждане тратят на текущее потребление. В 2018 году доля затрат на приобретение товаров и оплату услуг составила 77%, тогда как в 2017 году этот показатель равнялся 75,8%. Оборот розничной торговли по итогам 2018 года увеличился на 2,6%.

Доля обязательных платежей увеличилась на целый процентный пункт — с 11,1 до 12,1: — до максимума с того же 2008 года.

Согласно статистике Центробанка, за 2018 год долги россиян перед банками возросли более чем на 22% — до 14,9 трлн рублей, а зарплаты (номинальные) за год увеличились только на 9,9%.

По словам Тихомирова, при сохранении нынешних темпов роста кредитования сократится потребительский спрос, так как граждане будут все больше средств отдавать на обслуживание кредитов.

Под сбережениями понимаются изменение банковских вкладов, средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, а также приобретение ценных бумаг, недвижимости и скота.