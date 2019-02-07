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Экономика

Мутко призвал создать новый механизм передачи регионам неиспользуемых федеральных земель

Новый механизм передачи неэффективно используемых федеральных земель регионам и муниципалитетам необходимо разработать в России. Об этом на заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований в пятницу заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

«Нам предстоит очень серьезная работа в области землепользования, потому что под 60% земель федеральных просто используется никак <...> Мы должны принять более смелый механизм изъятия земель федеральных и передачи в развитие муниципалитетам и регионам», - сказал Мутко.

По его словам, вопрос земельных отношений следует решать вместе с региональными и муниципальными властями.

Как сообщалось ранее, Счетная палата РФ считает неэффективным использование федеральных земель и предлагает разработать критерии для оценки целесообразности их оборота. В частности, речь идет о разработке стратегического документа с целевыми показателями оборота участков. Также контрольное ведомство предлагает проработать вопрос о передаче неразграниченных земель в собственность регионов, обеспечить достоверность сведений о земельных участках в федеральной собственности в государственных информационных системах.

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