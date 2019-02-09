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Общество

Премьера спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 9 февраля, зрители Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина увидят новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, это первая постановка молодого американского драматурга Оливии Дюфо не только в России, но и в Европе.

Над спектаклем работает режиссер Елизавета Бондарь, в ролях Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Валентина Банакова. В роли бога Анубиса – народный артист России Юрий Новохижин.   

«В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. Она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, – странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел», – говорится в анонсе спектакля.

Отмечается, что в последние годы Псковский театр драмы редко обращался к современной зарубежной пьесе. «Новый камерный спектакль не только ликвидирует этот пробел, но и открывает для России и Европы имя молодого американского драматурга Оливии Дюфо», – рассказали в пресс-службе.

Ее пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» были удостоены престижного приза газеты New York Times. Спектакли по пьесам Оливии идут в разных театрах США, она также известна как автор сценария телесериала «Проповедник». Первая постановка «Гробницы» состоялась в 2016 году в Нью-Йорке, в театре Clubbed Thumb, режиссер – Поршия Кригер. На совместной лаборатории фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (Москва) и Центра развития драматургии LARK (Нью-Йорк) пьеса была адаптирована для российской сцены драматургом Ниной Беленицкой.

Театральный критик Татьяна Джурова назвала «Гробницу малыша Тутунхамона» «одной из лучших пьес новейшего времени, композиционно ясной, четкой, но многомерной, с богатым потенциалом театральных воплощений». «Здесь удивительно сочетаются важнейшие темы. «Гробница» – о том, как важно внимательно слышать своего ближнего. То, что кажется дерзостью и хамством, может оказаться криком о помощи. И о том, как искусство побеждает смерть, – и всё-таки не может ее победить. А еще о том, как дико и жестоко смотрит на мир художник – и сколько милосердия может подарить этот взгляд, если не отводить глаз. В конце концов, «Гробница малыша Тутанхамона» просто отменная психологическая драма, явно наследующая традициям Юджина О’Нила и Теннесси Уильямса», – рассказали в Театрально-концертной дирекции.

«Спектакль удивит зрителя сочетанием углубленного психологизма с условностью и эксцентрикой, заставит размышлять о важных вопросах бытия, смеяться и плакать. А хорошо знакомые актеры псковской труппы откроют публике новые грани своего таланта», – добавили в пресс-службе.

Комикс без антракта для зрителей 18+ «Гробница малыша Тутанхамона» пройдет на малой сцене 9 февраля в 14:00 и 20:00, 21 февраля в 19:00 и 23 февраля в 18:00.

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