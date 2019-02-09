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Общество

Моноспектакль «Из повестей Белкина» покажут сегодня псковичам

Сегодня, 9 февраля, в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится постановка по произведению А. С. Пушкина «Из повестей Белкина». В моноспектакле артиста Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Данила Стеклова оживут герои двух повестей - «Метели» и «Гробовщика», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

«26-летний Данил Стеклов – один из ярких молодых московских артистов, уже успевших обратить на себя пристальное внимание публики. Он продолжатель актерской династии: мать – актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова, дед – народный артист России Владимир Стеклов», - отметили в дирекции. Данил Стеклов окончил школу-студию МХАТ, учился у Константина Райкина. В МХТ им. Чехова исполнил роли в спектаклях «Пиквикский клуб», «Мушкетеры. Сага. Часть первая», «Карамазовы», «Макбет», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей». Снимался в фильмах «Комбинат «Надежда», «Любовь в большом городе-3», «Мурка», «Куркуль», «Близкие», «Жги!», «Садовое кольцо», «Амбивалентность», «Подбросы».

В моноспектакле «Из повестей Белкина» Данил Стеклов не просто читает Пушкина, а перевоплощается в различных пушкинских персонажей. Премьера состоялась 26 мая 2015 года в московском Государственном музее А. С. Пушкина. 

Начало - в 18:00. Продолжительность спектакля: 1 час без антракта. Для зрителей 12+. Заказ и бронирование билетов здесь>>>

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  • XXVI Пушкинский театральный фестиваль
Премьера спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится сегодня в Пскове Директор Казанского театра юного зрителя: Псков даёт состояние умиротворения и беседы с собой После каждого спектакля Пушкинского театрального фестиваля зрителям дадут возможность высказаться Два дня осталось до открытия главного театрального форума Псковской области Купить билеты на спектакль «Ревизор» смогут псковичи по акции Людмила Цишковская: Псковский театр на подъеме, нам есть чем похвастаться Я не думал, что мы составим такую программу и что вообще что-то путное получится, - Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+ Сформировать программу театрального фестиваля значительно сложнее, чем кинофестиваля, - Дмитрий Месхиев Читать аннотации к спектаклям призвал зрителей худрук Псковского драмтеатра
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