Моноспектакль «Из повестей Белкина» покажут сегодня псковичам

14:54, 09 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится постановка по произведению А. С. Пушкина «Из повестей Белкина». В моноспектакле артиста Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Данила Стеклова оживут герои двух повестей - «Метели» и «Гробовщика», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«26-летний Данил Стеклов – один из ярких молодых московских артистов, уже успевших обратить на себя пристальное внимание публики. Он продолжатель актерской династии: мать – актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова, дед – народный артист России Владимир Стеклов», - отметили в дирекции. Данил Стеклов окончил школу-студию МХАТ, учился у Константина Райкина. В МХТ им. Чехова исполнил роли в спектаклях «Пиквикский клуб», «Мушкетеры. Сага. Часть первая», «Карамазовы», «Макбет», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей». Снимался в фильмах «Комбинат «Надежда», «Любовь в большом городе-3», «Мурка», «Куркуль», «Близкие», «Жги!», «Садовое кольцо», «Амбивалентность», «Подбросы».

В моноспектакле «Из повестей Белкина» Данил Стеклов не просто читает Пушкина, а перевоплощается в различных пушкинских персонажей. Премьера состоялась 26 мая 2015 года в московском Государственном музее А. С. Пушкина.

Начало - в 18:00. Продолжительность спектакля: 1 час без антракта. Для зрителей 12+. Заказ и бронирование билетов здесь>>>