0
15:18
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
14:33
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
11:54
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
11:12
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью
10:14
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой
10:09
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
09:17
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
Еще новости
Общество

На «культурную субботу» приглашает Псковский музей-заповедник

Сегодня, 9 февраля, в Псковском музее-заповеднике началась «культурная суббота», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Для всех желающих будут организованы экскурсии для сборных групп: 

- в 12:00 состоится экскурсия по Псковскому кремлю стоимостью 150 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников;

- в 14:00 начнется экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища стоимостью 450 рублей;

- в 16:00 экскурсия по экспозиции музея-квартиры Юрия Спегальского стоимостью 100 рублей.

Записаться можно по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
09 февраля 2019
Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
09 февраля 2019
Мокрый снег с дождем ожидается 10 февраля в Псковской области
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
09 февраля 2019
Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью
09 февраля 2019
37 экипажей готовы выйти на старт II-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью 2
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой
09 февраля 2019
Глава Союза журналистов России прокомментировал дело Светланы Прокопьевой 2
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
09 февраля 2019
Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
09 февраля 2019
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью проходит в Новоржевском районе
«Лыжня России» стартует в Островском районе
09 февраля 2019
«Лыжня России» стартует в Островском районе

Идет загрузка...