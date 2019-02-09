На «культурную субботу» приглашает Псковский музей-заповедник
Сегодня, 9 февраля, в Псковском музее-заповеднике началась «культурная суббота», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
Для всех желающих будут организованы экскурсии для сборных групп:
- в 12:00 состоится экскурсия по Псковскому кремлю стоимостью 150 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников;
- в 14:00 начнется экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища стоимостью 450 рублей;
- в 16:00 экскурсия по экспозиции музея-квартиры Юрия Спегальского стоимостью 100 рублей.
Записаться можно по телефону: 8 (8112) 66-33-11.