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Общество

Пскович создал бота, который отслеживает движение автобусов в Пскове

Пскович Сергей Прокофьев разработал бота [специальную программу, выполняющую автоматически и/или по заданному расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей - ПАИ], который отслеживает движение автобусов в Пскове, сообщается в группе «Отслеживание автобусов в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

С помощью бота можно узнать, где в данный момент находится нужный автобус с точностью до минуты, а также получить все ближайшие маршруты, направляющиеся к указанной остановке.

«Бот укажет вам только реальные данные. Для начала работы с ним просто напишите в сообщения сообщества и следуйте дальнейшим инструкциям», – говорится в сообщении. Отмечается, что бот «написан» для удобства получения информации пользователями. Разработчик не связан с «Псковпассажиравтотранс».

Поддерживаемые маршруты автобусов следующие: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 14a, 16, 17, 22, 25. Остальные будут добавлены позже, по мере востребованности.

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