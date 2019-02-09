Полпред президента в СЗФО привел псковский проект #Команда2018 в качестве примера эффективного социального лифта

15:18, 09 февраля 2019, ПАИ

«Страна ищет тех, кто будет заботиться о ее гражданах, и ваш пример очень важен стране. Практика показала, что социальные лифты будут эффективны и они должны работать на разных уровнях. В Северо-Западном федеральном округе проект «Лидеры России» уже нашел продолжение в ряде региональных программ. Так, в Псковской области стартовал проект #Команда2018. Это социальный лифт для тех, кто хочет реализовать себя в проектной деятельности или волонтёрстве», - заявил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан на торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса «Лидеры России» в СЗФО, которая состоялась в Санкт-Петербурге сегодня, 8 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, проект главы Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

Отметим, что по итогам контрольного тестирования в полуфинал конкурса «Лидеры России» в СЗФО вышли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области. Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

В течение двух основных дней полуфинала — 9 и 10 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 11 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.